В СКО прямо в ходе Наурыза всех желающих записывали в группы казахского языка

Отпраздновать Наурыз на главной городской площади и записаться на курсы казахского языка. Такая возможность сегодня была у жителей и гостей Петропавловска, пишет Qazaqstan Media.

Тематическую юрту на главной площади установил Центр обучения государственного языка. Здесь все желающие могли познакомиться с казахской литературой и записаться на обучающие курсы.

Фото: Qazaqstan media

Аким области Гауез Нурмухамбетов посетил юрту обучения казахского языка, ознакомился с инновационными методами. Он отметил, что казахский язык наполняет особым содержанием празднование Наурыз мейрамы. Именно через язык передаются из поколения в поколение культура и традиции нашего народа.

"Мы пропагандируем изучение государственного языка. Очень много работы проводится для того, чтобы правильно написать фамилию, имя детей при рождении. Мы объясняем, почему нужно отдавать детей учиться в казахские школы. Также проводится масштабная ономастическая работа. Важно, чтобы рекламные надписи были без ошибок, а также возвращать населенным пунктам исторические названия", – отметил председатель областного общественного объединения "Қазақ тілі" Жанат Мухамеджанов.

Также Центр обучения казахского языка проводит встречи с молодежью. Они снимают ролики для социальных сетей, в которых представители некоренных национальностей говорят на казахском языке.

Фото: Qazaqstan media

"Интерес к изучению госязыка очень растет. За полчаса мы записали на бесплатные курсы 16 человек. Рассчитываем, что за день будет 150-200 желающих", – добавил Жанат Мухамеджанов.

В числе тех, кто не просто изучает казахский язык, но и занимается его продвижением, российский программист Григорий Петров. Около года назад он с семьей переехал в Петропавловск из Белгорода.

"Я занимаюсь разработкой программного обеспечения. В рамках изучения казахского языка мы вместе с преподавателями разрабатываем сайт, который помогает учить слова. Это не приложение, его не нужно скачивать. Просто открыть в интернете и заниматься", – рассказывает Григорий.

Фото: Qazaqstan media

Казахский также изучают его супруга и дочка. Это для них не только важно, но и интересно.

"Поскольку мы живем теперь в Казахстане, хочется знать язык страны, лучше понять культуру, возможность общаться с людьми. В некоторых областях больше общаются на казахском. Замечал, что многим людям приятно, когда с ними говорят на казахском. Это способствует общению. Для деловых контактов тоже очень нужно", – добавляет программист.

Примерно через две недели после того, как Григорий вместе с семьей переехал в Казахстан, он узнал, что при акимате есть бесплатные курсы казахского. Говорит, не ожидал такого внимания и высокого уровня преподавания.

Фото: Qazaqstan media

"Мы думали, что нам придется делать это самостоятельно. Оказывается, есть группы и преподаватели, которые помогают. Я не скажу, что учить казахский очень легко, но если приложить старания, то все получится. Казахский очень красивый и мелодичный. Нам нравится жить в Казахстане и изучать язык, культуру и традиции страны. В праздник Наурыз хочу пожелать всем добра, исполнения желаний, мира. Тем, кто изучает казахский, как я, желаю успехов", – добавил Григорий Петров.

Посетителям юрты предоставилась возможность записаться на курсы обучения казахского языка через QR- код, который был размещен при входе и внутри юрты. Слушатели, которые уже проходят обучение в Центре, поделились достигнутыми результатами в изучении языка. Они рассказывали о себе, читали стихи, пели песни. В юрте была оформлена книжная выставка, размещены ссылки сайтов для самостоятельного изучения языка.