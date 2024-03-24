Глава МЧС лично проверил готовность служб к чрезвычайным ситуациям в Алматы

Министр по чрезвычайным ситуациям Чингис Аринов оценил готовность территориальных подразделений МЧС в Алматы, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС, в первый день рабочего визита в Алматы Чингис Аринов с руководителями структурных подразделений министерства провел осмотр селезащитного сооружения в бассейне реки "Аксай". Побывал на центральной базе Республиканского оперативно-спасательного отряда, где руководству МЧС были продемонстрированы кинологические расчеты, аварийно-спасательная техника и оборудование.

"В тот же день на территории полигона "Вертодром" глава ведомства проверил развертывание работы Оперативного городского штаба по ликвидации ЧС, готовность сил и средств служб гражданской защиты мегаполиса, полка гражданской обороны МЧС, организацию связи между подразделениями", – говорится в сообщении.





Отмечается, что на базе полигона развернут палаточный лагерь для населения, условно оставшегося без крова, развернут мобильный госпиталь Центра медицины катастроф МЧС, Службы спасения "109" для оказания медицинской помощи.

"Далее состоялся визит в пожарные подразделения мегаполиса для ознакомления с их материально-техническим состоянием. Завершающим этапом рабочего визита стало посещение отремонтированного специализированного отряда по проспекту Рыскулова, обеспечивающего защиту Алатауского района", – отмечается в пресс-релизе.

По данным МЧС, сейчас противопожарную защиту мегаполиса обеспечивают 20 пожарных подразделений, но требуется строительство еще 15 пожарных депо.

Ранее сообщалось, что 23 марта возле алматинского этно-кафе "Жайляу" сошла оплывина. Заведение рекомендовали закрыть. Рядом находится частная школа.