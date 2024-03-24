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В Испании задержали казахстанцев по подозрению в мошенничестве с криптой

В Испании задержали казахстанцев по подозрению в мошенничестве с криптой, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2024 18:29 Фото: pixabay
Полиция Испании арестовала 12 подозреваемых в мошенничестве с использованием криптовалюты, сообщает Zakon.kz.

По данным радиостанции Cadena Ser, операция задержания прошла в нескольких провинциях страны, включая Барселону и Валенсию. Среди задержанных граждане Украины, России, Казахстана и Молдавии в возрастном диапазоне от 19 до 49 лет.

"Подразделения судебной полиции Гражданской гвардии в рамках операции Magictheft задержали 12 человек, принадлежащих к преступной группировке, специализирующейся на мошенничестве с использованием криптовалют", – сообщает радиостанция.

По информации, задержанные осуществили более 20 мошеннических операций в различных городах, включая Барселону, Таррагону, Валенсию и Дубай. В результате действий преступной группировки удалось получить свыше 50 тысяч евро в криптовалюте.

Ранее сообщалось о другом случае. 20 марта из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирован гражданин Казахстана, подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере. 

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