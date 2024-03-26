АФМ: Преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых авто и прицепов

Досудебное расследование по факту экономической контрабанды грузовых автомобилей завершено департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу (АФМ) по Алматинской области при координации Главной транспортной прокуратуры, сообщает Zakon.kz.

Начатым в рамках масштабной проверки по инициативе АФМ расследованием установлено, что преступная группа незаконно ввезла в Казахстан 45 грузовых автомобилей и прицепов, которые поставлены на учет с использованием поддельных документов, что причинило ущерб государству в виде неуплаченных таможенных платежей на сумму 180 млн тенге, а также регистрационного сбора на сумму 205 млн тенге.

"Материалы расследования направлены в суд. Иная информация, в соответствии со ст. 201 УПК РК, разглашению не подлежит", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства 26 марта 2024 года.

Агентство РК по финансовому мониторингу напомнило о предусмотренной законом ответственности за экономическую контрабанду.

"Также напоминаем о возможности сообщения в телеграмм-бот АФМ Insider о фактах экономических правонарушений. Call-center: 1458", – добавили в агентстве.

Материал по теме 59 сотрудников спецЦОНов и госорганов подозревают в автомобильном мошенничестве

14 марта 2024 года стало известно, что во всех спецЦОНах Казахстана начались широкомасштабные проверки законности постановки на учет тягачей, автобусов и другого транспорта с целью правильности уплаты сборов. Подробности по ссылке.