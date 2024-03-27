Возобновить подачу холодной воды в одном из городов страны намерены рано утром 28 марта
Фото: pixabay
Полная подача холодной воды в Уральске запланирована 28 марта в 05:00, сообщает Zakon.kz.
По данным ТОО "Батыс су арнасы", из-за большого объема талых вод, поступающих в канализационные коллекторы происходит затопление канализационных насосных станций. Так, для недопущения аварийных остановок КНС и затопления прилегающих зданий и территорий, 27 марта с 23:00 по городу произошло полное отключение подачи холодной воды.
Исходя из текущей ситуации, будет принято решение о возобновлении подачи холодной воды. Ориентировочное время подачи воды в 05:00 28 марта, – говорится в сообщении.
При этом горожан заблаговременно попросили подготовить запасы воды.
В этот же день 27 марта в Уральске объявили режим ЧС природного характера местного масштаба.
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