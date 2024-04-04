Участковые эвакуировали неходячую пенсионерку в зоне подтопления в Костанайской области

По поручению начальника РОП неходячую пенсионерку эвакуировали в больницу Костаная, сообщает Zakon.kz.

Как пояснили в полиции, накануне в селе Восток проходил сход граждан, где рассматривались вопросы об эвакуации жителей в случае подтопления.

В ходе обсуждения к начальнику РОП Руслану Тулеубаеву подошла женщина и рассказала о неходячей бабушке, которой в случае паводка нужна будет помощь.

Он сразу дал поручение участковым инспекторам Ерболату Утебаеву и Ерниязу Ибрагимову. Они совместно с медработниками прибыли на адрес проживания и эвакуировали пенсионерку в больницу.

Ранее сообщалось, что в Костанайской области из-за переливов и тумана закрыли 10 дорог.