Республиканский инфоштаб развернули в СЦК для журналистов

В целях эффективного освещения текущей ситуации с паводками на базе Службы центральных коммуникаций в Астане развернут Республиканский информационный штаб. Об этом 6 апреля сообщил государственный советник Казахстана Ерлан Карин, передает Zakon.kz.

По его словам, штаб будет в круглосуточном режиме обеспечивать СМИ информацией от уполномоченных госорганов.

Фото: ortcom.kz

"С сегодняшнего дня дополнительно будут организованы регулярные онлайн брифинги представителей ключевых ведомств – МЧС, Минобороны, МВД, Казгидромета и других. Планируются прямые включения с штабами 10 регионов, где объявлен режим чрезвычайной ситуации", – написал Ерлан Карин в своем Telegram-канале.

Фото: ortcom.kz

Также он сообщил, что эфирная сетка телеканала 24kz будет синхронизирована с работой Республиканского информационного штаба с прямым включением с брифингов.

"Кроме того, будет увеличена частота выходов новостных блоков о текущей ситуации, постоянно освещаться ход борьбы с паводками и ликвидации их последствий, совместная работа аварийно-спасательных служб, волонтерских организаций и вовлеченных граждан, а также сбор и доставка гуманитарной помощи пострадавшим регионам", – добавил Ерлан Карин.

Фото: ortcom.kz

В своем обращении к народу президент Токаев сообщил, что паводки, возможно, самые масштабные за последние 80 лет, и рассказал, какие меры принимаются для минимизации ущерба. Также президент поручил разбронировать госрезерв для помощи пострадавшим от паводков и направить дополнительные воинские соединения на борьбу со стихией.

