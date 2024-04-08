Минобороны сделало заявление в связи с выездом военной техники из Алматы
Фото: МО РК
Министерство обороны РК 8 апреля распространило заявление по поводу предстоящей передислокации военной техники, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о предстоящих учебно-боевых мероприятиях.
Фото: МО РК
"9 апреля 2024 года из Алматы в направлении полигона "Сарышаган" Карагандинской области для проведения плановых практических занятий с курсантами Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи выдвинется колонна военной техники. После завершения учебно-боевых мероприятий личный состав и техника будут направлены обратно в пункт постоянной дислокации", – говорится в сообщении ведомства.
Фото: МО РК
Казахстанцев и средства массовой информации попросили не реагировать на распространяемые слухи, доверять только официальным источникам информации.
С похожим заявлением Минобороны выступало в марте 2024 года. В том случае речь шла о переброске военной техники в районы близ Астаны.
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