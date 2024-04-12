Военнослужащий-контрактник убил и обокрал свою девушку

Военный из акмолинской области убил свою девушку, что бы рассчитаться с долгами, в которые он влез из-за ставок в букмекерской конторе, сообщает Zakon.kz.

20-летний военнослужащий знал, что у его возлюбленной есть крупная сумма денег. Он пришел к ней домой с просьбой занять ему 200 тыс. тенге. Но девушка ему отказала, тогда парень повалил свою жертву на диван и стал душить подушкой. После того как девушка потеряла сознание, он перетащил ее в ванну наполненную водой, от чего та и скончалась.

"Молодой человек забрал золотые украшения, Iphone и кошелек с 180 тыс. тенге, документами и банковской картой, со счета которой он здесь же сделал перевод на лицевой счет букмекерской конторы", – сообщили в пресс-службе ДУИС Акмолинской области.

Суд приговорил игромана к 11 годам лишения свободы.

Ранее в Актобе в марте прошлого года года убили женщину и сына, а дочке чудом удалось выжить. Подозреваемого задержали, но он покончил с собой в следственном изоляторе.