На Каспии с начала месяца задержали 63 браконьера

Фото: КНБ РК

С 1 апреля 2024 года на Каспийском море казахстанские пограничники совместно с коллегами из России и Азербайджана проводят рейды по охране биологических ресурсов, сообщает Zakon.kz.

С начала совместных действий задержали 63 нарушителя на 39 маломерных судах, изъято 187 км орудий браконьерского лова, сообщили в КНБ.

Наложены административные штрафы на сумму более 3 млн тенге. В естественную среду обитания выпущены 1041 рыба осетровых пород, 14 659 рыб частиковых пород и 63 тюленя. По данным ведомства, предотвращенный государству ущерб превысил 2,1 млрд тенге. "Работа по обеспечению охраны акватория Каспия продолжается", – заключили в КНБ. Ранее в КНБ отчитались, что провели 53 спецоперации и изъял наркотики на пять миллиардов. Читайте также Масштабный экологический месячник стартовал в Астане Национальный центр экспертизы и сертификации оштрафован почти на 600 млн тенге Находившегося в розыске россиянина задержали в алматинском аэропорту

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