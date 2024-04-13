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Законодательство РК

На Каспии с начала месяца задержали 63 браконьера

рыба, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 10:32 Фото: КНБ РК
С 1 апреля 2024 года на Каспийском море казахстанские пограничники совместно с коллегами из России и Азербайджана проводят рейды по охране биологических ресурсов, сообщает Zakon.kz.

С начала совместных действий задержали 63 нарушителя на 39 маломерных судах, изъято 187 км орудий браконьерского лова, сообщили в КНБ.

Наложены административные штрафы на сумму более 3 млн тенге.

В естественную среду обитания выпущены 1041 рыба осетровых пород, 14 659 рыб частиковых пород и 63 тюленя. По данным ведомства, предотвращенный государству ущерб превысил 2,1 млрд тенге.

"Работа по обеспечению охраны акватория Каспия продолжается", – заключили в КНБ.

Ранее в КНБ отчитались, что провели 53 спецоперации и изъял наркотики на пять миллиардов.

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