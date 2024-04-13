Масштабный экологический месячник стартовал в Астане

13 апреля в Астане стартовал масштабный экологический месячник "Таза Қазақстан. Астана – образец чистоты и порядка", сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Участие в нем приняли жители города, трудовые коллективы, сотрудники госорганов, субъекты малого и среднего бизнеса (рынки, торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и другие), волонтеры, школьники и студенты, ОСИ (КСК) и другие.

Фото: акимат Астаны

В рамках экомесячника в городе проводится: санитарная очистка города, сетей ливневой и арычной канализации, уборка улиц, тротуаров, внутриквартальных территорий, общественных пространств и дворов. Также проходят сезонные агротехнические работы по уходу и высадке зеленых насаждений, уборка прилегающих к объектам торговли территорий, мероприятия по устройству газонов и цветников, ликвидация несанкционированных свалок и др.

Фото: акимат Астаны

Каждый житель активно вносит свой вклад в обеспечение чистоты и порядка в столице. Горожане целыми подъездами вышли сделать свой двор чище.

"Сегодня жители нашего двора, а это дома по улице Сарыарка 5/1, дружно вышли на субботник, поддерживая экологическую акцию. Призываем молодежь и всех жителей тоже принять в ней активное участие и сделать город еще более чистым и образцовым", – с гордостью поделилась местная активистка Фарида Абдулхаева.

Во время экологической акции в каждом из пяти районов будут высажены деревья и кустарники.

Фото: акимат Астаны

Своими впечатлениями от мероприятия также поделилась житель района Есиль.

"Это очень важно формировать культуру чистоты, бережного отношения к природе и окружающей среде. Поэтому вместе с нами вышли наши дети, родители, которые тоже наводят порядок, ведь им играть в этом дворе. Наши соседи очень дружные, мы не только поддерживаем в чистоте и порядке наш двор, но и дружно выходим на городские мероприятия", – говорит активный житель Қабылхан Байысов.

Фото: акимат Астаны

Отметим, что в своем обращении глава государства отметил важность проведения кампании по очистке улиц, озеленению и облагораживанию территорий населенных пунктов, а также приведения дорог в порядок.

Напомним, что в стране стартовала республиканская экологическая акция "Таза Қазақстан". Масштабная экологическая акция продлится пять недель, каждая из которых будет посвящена определенной тематике.

Первая неделя носит название "Таза өлке" - в течение недели жители населенных пунктов, общественники, сотрудники организаций и предприятий будут проводить уборку прилегающих территорий и дворов.

Неделя до 20 апреля будет носить название "Киелі мекен" и посвящена работам по благоустройству территории историко-культурных памятников.

С 20 по 27 апреля неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке саженцев деревьев, побелке насаждений.