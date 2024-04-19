В Астане благоустроена территория памятника аль-Фараби

В рамках поручения главы государства по республике проходит масштабная экологическая акция "Чистый Казахстан: Астана – пример чистоты и порядка". Сегодня в ходе данного мероприятия очистили и благоустроили территорию вокруг Дворца школьников имени аль-Фараби и памятника ученому.

В Астане 117 памятников, из них 46 взяты под государственную охрану. Три из них являются республиканскими, остальные 44 считаются памятниками местного значения на уровне города. С начала акции в день планируется очищать от мусора и приводить в порядок около 7-8 памятников.





В сегодняшней экологической акции приняли участие около 80 сотрудников Дворца школьников и Дворца молодежи им. аль-Фараби. Они подметали около памятника и вокруг здания и собирали мусор.

Айгерим Жиенбаева, принимавшая участие в акции, сказала, что не остается в стороне от подобных мероприятий.

"Будь то субботник или другие массовые мероприятия, я всегда принимаю активное участие. На сегодняшнюю акцию мы пришли с прекрасным настроением. Я считаю, что, как житель города, вношу свой вклад в чистоту, порядок нашего проживания. Я обязательно буду участвовать в предстоящих мероприятиях по уборке", – говорит она.

По словам заместителя директора ГККП "Объединенная дирекция музеев" акимата города Астаны Самата Тергембаева, участники акции очистят обозначенные места от мусора. А мытьем памятников занимаются только специалисты. Ведь есть порядок содержания, мойки памятников, и должны учитываться особенности применения химических веществ.

"Памятники требуют особого ухода, их нельзя мыть водой, другими химически реактивными веществами. Смотрим материал, из которого сделан памятник. Например, статуя аль-Фараби сделана из бронзы, смешанной с медью. Поэтому мы просто очищаем его воском. Масло также не наносится, чтобы пыль не осела. Обычно весной и осенью специалисты наносят воск на памятник и принимают соответствующие меры. Используя такие акции, участникам также расскажут об истории памятника и о том, как его обслуживают специалисты. Мы объясняем, что это священное место, к которому нужно относиться с уважением. Хотелось бы, чтобы каждый человек, пришедший на акцию чистоты, по возвращении домой говорил о том, что в столице есть такие достопримечательности, их значение", – сказал Самат Тергембаев.

Напомним, ранее в акции "Таза Қазақстан: Астана – образец чистоты и порядка" приняли участие депутаты, субъекты малого и среднего бизнеса, сотрудники банков второго уровня, студенты учебных заведений, волонтеры и неравнодушные к чистоте города граждане.





В Астане продолжается масштабная экологическая кампания. Она длится пять недель, каждая из которых посвящена определенной теме. Эта неделя называется "Киелі мекен".





Третья неделя "Жасыл аймақ" будет посвящена посадке деревьев и побелке саженцев.





Период до 4 мая именуется "Өнегелі ұрпақ". Эта неделя посвящена уборке и благоустройству дворов и домов престарелых, где живут ветераны.





За последнюю пятую неделю "Мөлдір бұлақ" очистят от мусора окрестности рек и озер.