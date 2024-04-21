Уровень реки Жайык в ЗКО составил 8,5 метра

В Западно-Казахстанской области усилены противопаводковые работы, ситуация в регионе все еще сложная. По утренней информации, уровень реки Жайык составил 852 см, сообщает Zakon.kz.

Это превышает пределы критического показателя. В четырех районах области и Уральске противопаводковые работы ведутся в усиленном режиме, говорится в сообщении брифинга СЦК.



Всего в Западном Казахстане эвакуировали более 13 тыс. человек, из них около 6 тыс. детей, сообщил руководитель пресс-службы акима области Ерхан Таткен.

"Задействовано более 10 тыс. единиц техники, более 2 тыс. единиц спецтехники, более 11 тыс. человек осуществляют противопаводковые работы", – сказал спикер на брифинге в СЦК.

Более 11 населенных пунктов Западно-Казахстанской области находятся в зоне риска подтопления из-за подъема уровня воды в реке Жайык, говорилось в сообщении МЧС от 20 апреля.

