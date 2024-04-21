Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В СКО восстанавливают дорогу "Жезказган-Петропавловск"

размытая дорога, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 15:43 Фото: скриншот видео
Дорожники проводят ремонтно-восстановительные работы на 872 километре участка автодороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск", сообщает Zakon.kz.

В настоящее время идет работа по засыпке крупногабаритными камнями для стабилизации основания дорожного покрытия, а затем начнутся работы по его засыпке, сообщили в "КазАвтоЖоле".


В запасе имеется 6732 тонны бутового камня, начата разработка грунтового карьера.

На данный момент в работах задействовали 56 единиц техники.

Дорогу размыло 9 апреля 2024 года из-за резкого таяния снега и увеличения уровня воды в реке Есиль.

Сильнейшие потоки воды через плотину Сергеевского водохранилища в Северо-Казахстанской области сняли на видео.

Читайте также

эвакуация Уральск
В дачных массивах Уральска эвакуируют отказавшихся покидать дома людей
Урал
Уровень реки Жайык в Атырау превысил 4 метра
гроза
В Казахстане прогнозируют дождь с грозой на 22 апреля
Мухит Турсынали
Казавтожол Жезказган Петропавловск Северо-Казахстанская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Айжан Аймаганова, гособвинитель, обратилась к казахстанцам
Обвинитель по делу Бишимбаева обратилась к казахстанцам
Как медикова накажут за ненадлежащее исполнения обязанностей и суммы страховых выплат
Как медиков накажут за ненадлежащее исполнение своих обязанностей и каковы суммы страховых выплат
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
Землян предупредили о солнечных вспышках высшего балла X
тренировки влияют на снижение уровня сахара в крови
В Италии выяснили, какие тренировки лучше всего снижают уровень сахара в крови
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: