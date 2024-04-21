В СКО восстанавливают дорогу "Жезказган-Петропавловск"

Дорожники проводят ремонтно-восстановительные работы на 872 километре участка автодороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск", сообщает Zakon.kz.

В настоящее время идет работа по засыпке крупногабаритными камнями для стабилизации основания дорожного покрытия, а затем начнутся работы по его засыпке, сообщили в "КазАвтоЖоле".





В запасе имеется 6732 тонны бутового камня, начата разработка грунтового карьера.



На данный момент в работах задействовали 56 единиц техники.

Дорогу размыло 9 апреля 2024 года из-за резкого таяния снега и увеличения уровня воды в реке Есиль.

Сильнейшие потоки воды через плотину Сергеевского водохранилища в Северо-Казахстанской области сняли на видео.

