В СКО восстанавливают дорогу "Жезказган-Петропавловск"
Фото: скриншот видео
Дорожники проводят ремонтно-восстановительные работы на 872 километре участка автодороги республиканского значения А-16 "Жезказган-Петропавловск", сообщает Zakon.kz.
В настоящее время идет работа по засыпке крупногабаритными камнями для стабилизации основания дорожного покрытия, а затем начнутся работы по его засыпке, сообщили в "КазАвтоЖоле".
В запасе имеется 6732 тонны бутового камня, начата разработка грунтового карьера.
На данный момент в работах задействовали 56 единиц техники.
Дорогу размыло 9 апреля 2024 года из-за резкого таяния снега и увеличения уровня воды в реке Есиль.
Сильнейшие потоки воды через плотину Сергеевского водохранилища в Северо-Казахстанской области сняли на видео.
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