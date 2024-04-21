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Уровень реки Жайык в Атырау превысил 4 метра

Урал, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 16:04 Фото: скриншот видео
По данным оперативного штаба Атырауской области, уровень реки Жайык, прилегающий к Атырау, достиг 409 см, сообщает Zakon.kz.

По мере возникновения чрезвычайной ситуации уровень реки измеряется каждые 4 часа. Специалисты измеряют уровень, течение, глубину, ширину воды и подсчитывают, в каком объеме вода в среднем поступает в секунду, сообщили в оперштабе.

Полученное заключение контролеры передают в центр "Казгидромет", таким образом составляется гидрогеологический бюллетень.

По словам инженера-гидролога Людмилы Придановой, большая часть воды ожидается в мае.

"Река Урал поднялась на 2 метра выше своего обычного уровня. Сегодня, 21 апреля, общий уровень воды достиг 409 см. По оценкам, большая часть воды прибудет в начале мая. Предполагается, что к тому времени она попадет в поймы и скорость воды уменьшится", – сказала эксперт.

На специальном гидропосте, определяющем уровень воды реки Жайык, установлены несколько столбиков.

Для сравнения, в 2023 году в Атырау во время весеннего паводка уровень Жайыка достиг 440 см.

В Атырау продолжаются берегоукрепительные работы в связи с подъемом реки Жайык и увеличенным водосбросом из Ириклинского водохранилища. Для защиты города от паводков всего планируется построить 238 км дамб. По состоянию на 20 апреля, завершили строительство 203 км.

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