Ксения Собчак приехала на суд Бишимбаева, возрастной ценз на участие в азартных играх: главное за день

Скандальная российская журналистка Ксения Собчак приняла участие в заседании суда по делу Бишимбаева, в Казахстане хотят установить возрастной ценз на участие в азартных играх, в Таиланд снова можно ездить без визы на 30 дней. Об этих и других важных новостях за день в обзоре Zakon.kz.

Конституционный суд подтвердил, что лишать жилища граждан можно только по решению суда.



Конституционный суд истолковал нормы ГПК и закона "Об исполнительном производстве" касательно соответствия Конституции обязанности прокурора санкционировать постановления судебных исполнителей об обращении взыскания на жилье граждан без решения суда.

Конституционный суд установил, что Конституция гарантирует право собственности граждан на любое законно приобретенное имущество. Лишение имущества во всех спорных случаях может производиться на основании предварительно принятого судом решения или иными способами, предусмотренными законом, с возможностью последующего судебного контроля за законностью отчуждения имущества.

Конституционные положения о запрете лишения жилища или иного имущества, иначе как по решению суда, касаются ситуаций, когда смена собственника происходит не добровольно.

Прокурор в установленных законом пределах и формах осуществляет высший надзор за соблюдением законности лишения имущества и санкционирует в предусмотренных законом случаях процедуру принудительного обращения взыскания на имущество должника (кроме жилища), находящееся у него либо у иных физических и юридических лиц, или отказывает в даче санкции.

При этом не должны затрагиваться законные интересы других собственников данного имущества, если оно находится в общей совместной собственности.

В Таиланд на 30 дней без визы

Правительство приняло постановление от 18 апреля 2024 года "О подписании Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Таиланд об освобождении от визовых требований владельцев национальных паспортов".

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной стороны, владельцы действительных проездных документов, срок действия которых должен быть не менее шести месяцев, освобождаются от визовых требований для въезда, выезда, транзита, временного пребывания на территории государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней со дня въезда, суммарно 90 календарных дней в течение каждого периода в 180 календарных дней.

Казахстанцам до 25 лет запретят участвовать в азартных играх

Депутаты Мажилиса приняли в первом чтении поправки в законопроект по вопросам игорного бизнеса, лотерей и лотерейной деятельности, а также сопутствующий проект закона об административных правонарушениях.

Поправками возрастной ценз на участие в азартных играх и пари для физических лиц повышается с 21 года до 25 лет. Кроме того, устанавливается запрет на участие в них для граждан с непогашенными алиментами и кредитными долгами, то есть лиц, которые состоят в Едином реестре должников.

Вместе с тем закрепляется административная ответственность юридических лиц за допуск указанных категорий к участию в азартных играх. Субъектов среднего предпринимательства оштрафуют на 300 МРП (1 107 600 тенге в 2024 году), крупного предпринимательства – 1 тыс. МРП (3 692 000 тенге в 2024 году).



Кроме того, организаторы игорного бизнеса должны информировать о рисках и вреде участия в азартных играх и пари. Информация будет размещаться в игорных заведениях, помещениях, кассах и электронных кассах букмекерских контор и тотализаторов, кассах казино и залах игровых автоматов, их собственных интернет-ресурсах. За несоблюдение требований предусматривается административная ответственность.

Помимо этого, вводится уголовная ответственность за организацию деятельности интернет-казино. В рамках законопроекта по борьбе с лудоманией за организацию деятельности электронного казино и интернет-казино юридических лиц будут привлекать к уголовной ответственности.

В качестве наказания предлагается применять такие меры, как штраф до 2 тыс. МРП либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок с конфискацией имущества.



Суд Бишимбаева



22 апреля судья снова разрешила присутствовать СМИ на заседании суда с оговоркой, что журналисты не будут снимать лица присяжных. Кроме казахстанских журналистов, на этот раз заседание суда посетила российский журналист Ксения Собчак, она попала на ту часть заседания, где суд, наконец, получил доступ к телефону Бишимбаева и там обнаружилось 12 видео, снятых подсудимым в последние часы жизни Салтанат. По словам судьи, на видео запечатлена Нукенова – без одежды и в одном плаще.

Слышно, как обвиняемый нецензурно выражается в адрес девушки и угрожает ей. Во время просмотра видео брат Салтанат Нукеновой заплакал, а нескольким присяжным стало нехорошо от того, что они увидели, судья объявила перерыв. Сам Бишимбаев сначала назвал эти видео монтажом. Затем сказал, что снимал его, чтобы ответить ей унижением на унижение.

Гособвинитель, задавая вопрос Бишимбаеву, сказала, что на одном из роликов Нукенова сидела в туалете на унитазе обнаженная и вся избитая, было много крови, в том числе на лице, глаза настолько опухли, что уже не открываются. Жаловалась, что у нее болит голова. В таком состоянии она находилась с утра, 9 ноября. Она снова задала вопрос: почему он не вызвал скорую помощь.

По словам Бишимбаева, он не придал этому значения, считал, что она после ссоры просто спит. Также, по словам прокурора, на одном из видео Бишимбаев с силой ударил Нукенову и она отлетела от этого удара на пол. По мнению же Бишимбаева, девушка не находилось в опасном для жизни состоянии.

Вымогательство у замакима Павлодарской области

В Павлодаре началось судебное разбирательство о пикантном деле – вымогательстве у заместителя акима Павлодарской области Серика Батыргужинова.

Он обвиняет женщину, с которой познакомился год назад, в вымогательстве. Как следует из обвинительного заключения, началось все в интернете.

"В конце апреля 2023 года безработная, вдова, 1985 года рождения, состоящая в очереди на жилье по категории "семьи, имеющие или воспитывающие детей-инвалидов", в социальных сетях познакомилась с заместителем акима Павлодарской области. 19 мая 2023 года около 18:30 была принята в служебном кабинете последнего", – говорится в обвинительном акте.

В дальнейшем чиновник и новая знакомая поддерживали связь, в период с мая по сентябрь 2023 года он передавал женщине в виде материальной помощи от 50 тыс. до 160 тыс. тенге.

"В конце сентября 2023 года подсудимая обратилась с просьбой к Серику Батыргужинову передать ей деньги, на что тот ответил отказом. В этот момент возник преступный замысел с целью незаконной выгоды", – следует из обвинительного заключения.

По мнению следствия, женщина решила заработать "под угрозой распространения сведений, позорящих последнего или его близких".

В сентябре 2023 года она пригрозила чиновнику рассказать его супруге об интимных отношениях в служебном кабинете, а также распространить сведения в соцсетях.

Национальное рейтинговое агентство планируют создать в Казахстане

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало консультативный документ регуляторной политики к проекту закона "О Национальном рейтинговом агентстве".

Предусматривается, что Национальное рейтинговое агентство позволит обеспечить правовое регулирование рынка доступными, независимыми и объективными рейтинговыми услугами.

Паводки: что происходит

В Северо-Казахстанской области эвакуированные ученики возвращаются в школу.

По данным пресс-службы Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, спасатели Улытауской области совместно с коллегами из СКО организовали работу по возвращению эвакуированных детей в школу-интернат села Соколовка. Село расположено в Кызылжарском районе.

Между тем в области вторая волна паводков пошла на спад.

Зафиксирован пик второй волны – 363 см. На утро 22 апреля на Сергеевском водохранилище уровень перелива снизился до 360 см.

В акимате СКО напомнили, что рекорд первой волны – 425 см.

А в Атырау уровень воды в реке Урал продолжает расти

Из-за поступления воды с территории Западно-Казахстанской области за сутки уровень воды реки Урал в Атырауской области изменился.

На гидропосту р. Урал – п. Индербор уровень составляет 582 см. За день вода поднялась на 8 см.

На гидропосту р. Урал – п. Махамбет уровень пока остановился на отметке 706 см. Подъем уровня –плюс 7 см.

На гидропосту р. Урал – Атырау уровень – 412 см. За сутки уровень воды поднялся на 3 см.

Специалисты уточняют, что это не предел и ожидается дальнейшее повышение уровня воды.

Где пик еще не пройден

В Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана назвали регионы страны, где пик паводков еще не пройден, это Восточно-Казахстанская и Западно-Казахстанская области.

На водохранилищах продолжаются круглосуточные дежурства и мониторинг водохозяйственной обстановки.

Мировые новости

Сильные дожди спровоцировали потопы и разрушения в Китае

В течение последних нескольких дней южные провинции Китая пострадали от проливных дождей и образовавшихся из-за них потопов.

Дожди идут с 19 апреля. Мониторинг показал, что совокупное количество осадков во многих местах превысило 100 миллиметров. Особенно сильно стихия ударила по провинции Гуандун.

Здесь количество осадков достигает от 300 до 488 миллиметров. На 38 гидрологических станциях на 24 реках провинции уровень воды превысил опасный. По информации СМИ, наводнение такого масштаба, как произошедшее в эти на реке Бэйцзяне, случается раз в 50 лет.

Спорт

Сборная Казахстана завоевала два "золота" на Кубке Азии – 2024 по академической гребле

В южнокорейском городе Чунджу на этапе Кубка Азии по академической гребле казахстанские спортсмены заработали две медали высшей пробы.

Сначала наши гребцы в составе восьми спортсменов стали лучшими в программе М8 на дистанции 2 тыс. метров. Казахстанская восьмерка показала время 6:08.60, опередив обе сборные Южной Кореи.

Казахстанские теннисисты стали триумфаторами домашнего турнира

В Шымкенте прошел турнир серии ITF World Tennis Tour. Казахстанские теннисисты стали победителями в парном разряде, а наши юниоры блистали за рубежом.

В парном разряде у женщин в финале казахстанки Асылжан Арыстанбекова и Сандугаш Кенжибаева обыграли Ирен Лавино (Италия) / Хайни Огато (Япония) со счетом 6:4, 6:4.

У мужчин Григорий Ломакин в дуэте с россиянином Павлом Вербиным победили четвертую сеяную пару соревнования Александр Бакши (Грузия) / Никлас Шелла (Германия) – 7:6 (7:1), 6:3.

Юниоры не отстают от своих старших товарищей по корту и продолжают радовать отличными результатами на международных турнирах.