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Законодательство РК

Отмеряют на глаз: озвучены неутешительные итоги проверки асфальтобетонных заводов

Асфальтобетонные заводы, проверка, итоги, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2024 16:12 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Асфальтобетонные заводы Казахстана прошли проверку, которая показала неготовность некоторых к новому сезону, сообщает Zakon.kz.

В Комитете автомобильных дорог (КАД) отмечают, что успех строительства дорог во многом зависит от качества используемых материалов.

"В связи с этим Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт при поддержке Комитета автомобильных дорог Минтранспорта РК инициировал предсезонную инспекцию асфальтобетонных заводов (АБЗ) Казахстана. Перед проверкой была собрана статистика о сфере производства асфальтобетонных смесей в республике: типы заводов, мощности, характеристики оснащенности и др. Были оценены те детали, которые влияют на итоговое качество смеси", – сообщили в комитете 24 апреля.

В итоге инспекция установила, что к новому дорожному сезону не готово 91 предприятие? или 38% от общего количества асфальтобетонных заводов в стране (239). Причем часть из этого большого числа участвует в крупных дорожных проектах.

"У них не имеется актуальной поверки или калибровки дозаторов и термометров, отсутствуют сертификаты соответствия, сита сбитые и не подвергались замене с момента приобретения и т.д. Обнаружены и старые заводы без автоматической дозации материалов, где все компоненты вносятся "на глаз". Это недопустимо. Такие недочеты сильно влияют на качество сырья и конечного продукта – наших дорог", – прокомментировал руководитель Управления новых технологий КаздорНИИ Кайрат Мухамбеткалиев.

К слову, соответствие продукции принятым в стране стандартам на выходе должно подтверждаться заключением лаборантов. Однако только 81 (34%) завод из обследованных имеет собственную лабораторию.

Инспекция проводится со 2 апреля. Осталось проверить АБЗ в Северо-Казахстанской и Костанайской областях.

"91 заводу, где уже выявлены недостатки, дано 20 дней на исправление ситуации. В случае, если требование будет проигнорировано, КАД инициирует отзыв выданных предприятиям сертификатов соответствия продукции", – заявили в комитете.

7 февраля 2024 года глава государства Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства затронул проблемную тему с автодорогами, заявив, что не видит улучшений в качестве их строительства.

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