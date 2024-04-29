Более 27 тысяч жителей Жамбылской области приняли участие в республиканской акции "Таза Қазақстан"

Жители региона, в том числе сотрудники 5222 предприятий и социальных объектов, приняли участие в благоустройстве территорий 60 историко-культурных памятников, 143 парков, более тысячи дворов и очистке 8300 водоемов.

Мероприятие прошло в рамках региональной экологической кампании "Таза ауыл. Таза өлке. Таза ел!".





Сегодня Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев вместе с горожанами посадил деревья в микрорайоне Ұлы Дала в городе Таразе. Всего за сегодня жителями было высажено 125 саженцев карагача, 100 ясеня, 170 тополя, 101 ели.





В городе разработан план озеленения и благоустройства, сейчас проводится инвентаризация деревьев, после будет создана дендрокарта для организации рационального полива.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

По словам главы региона, в области проводится комплексная работа по улучшению городской инфраструктуры в соответствии с поручением президента.





Всего в этом году на работы по благоустройству, озеленению и санитарной очистке в Жамбылской области выделено 9,4 млрд тенге. На сегодня высажено 57 100 саженцев, очищены 809,4 км арыков и каналов, 3102 км улиц, 1,1 млн кв. м территорий парков и скверов, вывезено 4280 тонн мусора. Начаты работы по подключению 53 фонтанов. Для своевременного проведения данных работ планируется закупить 25 единиц техники.

Фото: пресс-служба акимата Жамбылской области

Вместе с тем в районах и областном центре в этом году планируется провести ремонт 469,6 км дорог, а также освещение на 228 улицах области, из них на 76 – в Таразе. Сейчас начаты работы по освещению дворов девяти микрорайонов областного центра и массива Карасу.

"Президент страны отметил важность внедрения культуры поддержания городов в достойном и привлекательном состоянии. У казахов есть пословица: "Атадан мал қалғанша, тал қалсын" ("Пусть останется в памяти от человека дерево, нежели стадо"). Жители сел, работники государственных учреждений, представители этнокультурных объединений, бизнеса, учащиеся задействованы в экологической акции", – сказал Ербол Карашукеев.

Он также подчеркнул, что работы по благоустройству и озеленению должны стать неотъемлемой частью проектов по строительству социальных объектов и инфраструктуры.





В этом году в Жамбылской области выделено 12,3 млрд тенге на строительство 56 многоэтажных домов.

Планируется приобрести 1575 квартир для социально уязвимых слоев населения. Кроме того, начнется строительство 41 объекта образования на 14,2 тыс. мест, 24 объектов здравоохранения, 15 физкультурно-оздоровительных комплексов.





В целом, по словам Ербола Карашукеева, экологическая кампания по озеленению и облагораживанию территорий в регионе будет продолжена на системной основе.