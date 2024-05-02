Фондом "Даму" открыты лимиты на поддержку микропредпринимательства

Фондом развития предпринимательства "Даму", дочерней организацией АО "НУХ "Байтерек", в рамках Единой комплексной программы утверждены лимиты для БВУ и МФО на субсидирование ставки вознаграждения кредитов и предоставление гарантии Фонда для поддержки микропредпринимательства.

В рамках утверждённых лимитов, государственную поддержку смогут получить проекты всех отраслей экономики, кроме торговли, за исключением торговли продуктами питания. Предприниматели могут получить кредит до 20 млн тенге на инвестиции и пополнение оборотных средств с процентной ставкой от 7-8% по кредиту за счет инструмента субсидирования. А в случае нехватки залога, Фонд предоставит гарантию до 85% от суммы кредита.

Портфельный метод рассмотрения заявок позволяет за 1 день получить одобрение на выдачу субсидий и предоставление гарантий, что значительно упростит процесс получения финансирования, особенно для начинающих предпринимателей.

"Мы стремимся создать благоприятные условия для развития предпринимательской среды в стране и обеспечить доступность финансовых средств, в том числе и для стартового бизнеса. На сегодня мы утвердили лимиты для 6 банков и 1 микрофинансовой организации, и этот список будет расширяться. В рамках данного направления, по всей республике, инструментами субсидирования и гарантирования планируется поддержать порядка 7 тыс. проектов микро и малого предпринимательства". Председатель Правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева

Государственные программы поддержки микро и малого бизнеса играют ключевую роль в стимулировании и развитии предпринимательской активности, и Фонд "Даму" продолжает работать над расширением сферы их применения для улучшения делового климата в стране.

