Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Фондом "Даму" открыты лимиты на поддержку микропредпринимательства

Коллаж, фото - Новости Zakon.kz от 02.05.2024 09:58 Фото: АО Фонд "Даму"
Фондом развития предпринимательства "Даму", дочерней организацией АО "НУХ "Байтерек", в рамках Единой комплексной программы утверждены лимиты для БВУ и МФО на субсидирование ставки вознаграждения кредитов и предоставление гарантии Фонда для поддержки микропредпринимательства.

В рамках утверждённых лимитов, государственную поддержку смогут получить проекты всех отраслей экономики, кроме торговли, за исключением торговли продуктами питания. Предприниматели могут получить кредит до 20 млн тенге на инвестиции и пополнение оборотных средств с процентной ставкой от 7-8% по кредиту за счет инструмента субсидирования. А в случае нехватки залога, Фонд предоставит гарантию до 85% от суммы кредита.

Портфельный метод рассмотрения заявок позволяет за 1 день получить одобрение на выдачу субсидий и предоставление гарантий, что значительно упростит процесс получения финансирования, особенно для начинающих предпринимателей.

"Мы стремимся создать благоприятные условия для развития предпринимательской среды в стране и обеспечить доступность финансовых средств, в том числе и для стартового бизнеса. На сегодня мы утвердили лимиты для 6 банков и 1 микрофинансовой организации, и этот список будет расширяться. В рамках данного направления, по всей республике, инструментами субсидирования и гарантирования планируется поддержать порядка 7 тыс. проектов микро и малого предпринимательства". Председатель Правления Фонда "Даму" Гаухар Бурибаева

Государственные программы поддержки микро и малого бизнеса играют ключевую роль в стимулировании и развитии предпринимательской активности, и Фонд "Даму" продолжает работать над расширением сферы их применения для улучшения делового климата в стране.

Читайте также

Коллаж
Фонд "Даму" открыл лимиты на поддержку микропредпринимательства
Медицинский университет Караганды реорганизован
Медицинский университет Караганды реорганизован
Оборудование для майнинга на 250 млн тенге пытались вывезти из Казахстана
Майнинговую ферму за 230 млн тенге пытались вывезти из Казахстана в Россию
Константин Вноровский
2024 год Госпрограммы Кредиты Предприниматели
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Рассылка с номера 1414, Казахстан, егов
К казахстанцам обратились по поводу рассылки с номера 1414
новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Новый вид мошенничества набирает обороты: в МВД обратились к казахстанцам
Медики назвали три самые полезные ягоды
Медики назвали три самые полезные ягоды
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Какие изменения ждут казахстанцев с мая 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: