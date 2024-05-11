Хозпостройка сгорела в Карагандинской области

В Карагандинской области в Абайском районе произошло горение деревянных конструкций жилого дома и пристроенных к нему хозпостроек на общей площади 250 кв.м. Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Карагандинской области рассказали подробности происшествия. Причина пожара устанавливается.

"Сегодня, в 09:14 в Абайском районе, в поселке Топар, по улице Б. Момышулы, произошло горение деревянных конструкций жилого дома и пристроенных к нему хозпостроек на общей площади 250 кв.м., с последующим обрушением перекрытия дома на площади 30 кв.м.", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в ликвидации пожара были задействованы 21 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС и 5 человек и 1 единица техники "Семсер-Өрт сөндіруші".

ДЧС Карагандинской области призывает всех граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

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