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Хозпостройка сгорела в Карагандинской области

Хозпостройка сгорела в Карагандинской области, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2024 12:20 Фото: МЧС РК
В Карагандинской области в Абайском районе произошло горение деревянных конструкций жилого дома и пристроенных к нему хозпостроек на общей площади 250 кв.м. Пожар ликвидирован, жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

В ДЧС Карагандинской области рассказали подробности происшествия. Причина пожара устанавливается.

"Сегодня, в 09:14 в Абайском районе, в поселке Топар, по улице Б. Момышулы, произошло горение деревянных конструкций жилого дома и пристроенных к нему хозпостроек на общей площади 250 кв.м., с последующим обрушением перекрытия дома на площади 30 кв.м.", – говорится в сообщении.

По информации ведомства, в ликвидации пожара были задействованы  21 человек личного состава и 6 единиц техники ДЧС и 5 человек и 1 единица техники "Семсер-Өрт сөндіруші". 

ДЧС Карагандинской области призывает всех граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

3 мая 2024 года произошел крупный пожар на складе в Актобе. 

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