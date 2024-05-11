Масштабно преобразить общественные пространства Астаны пообещал аким

В этом году власти Астаны планируют благоустроить 170 общественных пространств и дворовых территорий. Об этом 11 мая заявил аким столицы Женис Касымбек, передает Zakon.kz.

По словам акима, он совершил объезд по городу.

"Продолжаем на системном уровне благоустраивать город. Во время объезда посетил несколько точек. В текущем году планируем благоустроить 170 общественных и дворовых территорий. Работами охватим все районы города, в том числе жилые массивы", – написал он в соцсетях.

По его словам, городские власти создадут зеленый бульвар по ул. Жургенова (район Алматы). Данная улица – одна из основных улиц микрорайона.

"За девять лет с момента открытия улицы не проводились работы по ремонту брусчатого покрытия на пешеходных тротуарах, в связи с чем большинство участков пришли в ненадлежащее состояние. Также отсутствуют озеленение и освещение улицы. В связи с этим приступили к масштабному благоустройству пешеходного пространства улицы Жургенова с обустройством безбарьерной среды, зон досуга, озеленения, освещения и др. Работы по благоустройству улицы Жургенова (от ул. Айнаколь до ул. Ж. Нажимеденова) уже ведутся. Здесь планируется высадить более 6 тыс. деревьев и 44 тыс. кустарников", – сообщил Женис Касымбек.

Также он отметил, что на аллее Мынжылдык ведется благоустройство 70 тысяч квадратных метров. Проект состоит из трех участков:

от дороги по ул. К. Аманжолова до главного входа в Каздрамтеатр;

северная сторона Каздрамтеатра до ул. А. Байтурсынова;

южная сторона Каздрамтеатра со стороны Ж. Нажимеденова. Здесь устанавливают декоративные конструкции, обустраивают тротуары, дорожки, высадили деревья, провели освещение и др.

В рамках благоустройства ЖК "Жагалау" планируем благоустроить 18 гектаров территории.

"Благоустройством будут охвачены все 19 жилых дворов, относящихся к "Жагалау". Также будут высажены деревья, установлены опоры освещения и др. В ботсаду ведутся работы по обновлению беговой и велодорожки, переукладке просевших брусчаток, восстановлению освещения, обновлению спортивных площадок", – пообещал аким столицы.

Ранее стало известно, что в Астане из-за ремонта частично перекроют несколько участков дорог.