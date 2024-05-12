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В Жамбылской области прошло заседание по вопросам безопасности детей

акимат, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2024 15:26 Фото: Zakon.kz
12 мая 2024 года в Жамбылской области прошло заседания по вопросам защиты прав детей и обеспечения их безопасности. Аким региона Ербол Карашукеев в ходе встречи поручил пересмотреть действующие подходы работы в регионе, сообщает Zakon.kz.

Глава региона отметил, что, безусловно, нужно привлекать к ответственности руководителей организаций, которые скрывают факты насилия над детьми, однако нужно искать и другие методы решения проблемы.

"Вместо того, чтобы системно работать над проблемными вопросами, руководители организаций пытаются скрыть факты (прим. ред. насилия над детьми). Они, несомненно, будут привлечены к ответственности, вплоть до увольнения. Но этим проблему не решить", – сказал Карашукеев.

Он поручил пересмотреть положение о системе рейтинга школы.

"На местах требуется стимулировать своевременное выявление и оперативное реагирование на нарушения администрацией школы".

Ответственным лицам также поручено организовать единый телефон доверия для оказания помощи жертвам буллинга и широко информировать учащихся о работе новой службы.

Также аким области поставил задачу по повышению эффективности профилактической работы участковых инспекторов полиции, увеличению числа камер видеонаблюдения в учреждениях образования, в том числе в школах-интернатах, их подключения к центрам оперативного управления департамента полиции.

Глава региона указал на важность усиления психологической службы в учреждениях образования и повышения квалификации школьных психологов.

"Психологи должны напрямую работать с управлением образования и оперативно сообщать о проблемах, самостоятельно принимать важные решения и не быть зависимыми от руководства школы".

В целом, аким области поставил неудовлетворительную оценку работе соответствующих органов в сфере обеспечения безопасности детей в регионе. Он отметил, что в социальных сетях увеличилось количество жалоб на проблемы в школах, наблюдается рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 3,8%..

"Дети должны знать, как и куда обратиться в сложных ситуациях и анонимно рассказать о том, что их волнует. Во всех кабинетах нужно вывесить плакаты с номером телефона доверия. С детьми должны работать профессиональные психологи для установления доверительных отношений. Дети везде должны чувствовать себя в безопасности и открыто говорить о том, что их беспокоит", – отметил аким области.

Он также отметил, что большинство несчастных случаев происходит во внеучебное время. Поэтому важно усилить взаимодействие с родителями в обучении, воспитании и развитии детей.

На заседании помимо этого рассмотрели вопросы подготовки и проведения ЕНТ, меры по организации оздоровительного отдыха, досуга и занятости детей в период летних каникул, обеспечения безопасности в лагерях, во время купального сезона.

Что касается вопроса материально-технического обеспечения школ: в этом году на финансирование сферы образования в регионе выделили 320,5 млрд тенге, что составляет 53% бюджета области (в 2023 году - 282,8 млрд тенге).

Вместе с тем, аким поручил в кратчайшие сроки принять меры в отношении трех школ, которые работали без лицензии, которые обнаружили в ходе проверки школ региона на соответствие требованиям законодательства.

На заседании были заслушаны отчеты руководителя областного управления образования и его заместителей, акимов ряда районов, руководства департамента полиции.

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