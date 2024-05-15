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Более 100 семьям в Жылыойском районе оценили недвижимость, пострадавшую в паводках

оценка жилья, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 19:47 Фото: скриншот видео
В Жылыойском районе более 100 семей получили результаты оценки пострадавшей недвижимости. Завершен первый день работы мобильных групп по разъяснению итогов оценки ущерба и технической экспертизы домов, пострадавших от паводка в Кульсары, сообщает Zakon.kz.

По информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, шесть мобильных групп посетили дома более 100 жителей Кульсары и провели разъяснительные работы по итогам оценки ущерба и технической экспертизы имущества жителей, пострадавших от паводка.

По истечении двух дней жители Кульсары, согласные с решением оценочной комиссии могут обратиться в акимат Жылыойского района для получения помощи от государства.

Как уточняется, большинство жителей согласились с решением оценочной комиссии и предлагаемой компенсацией.

Работа мобильных групп по разъяснению итогов оценки ущерба и технической экспертизы имущества продолжается. Подомовой обход рабочей группы будет вестись до завершения всех оценочных работ компетентными специалистами.

После оглашения результатов оценки ущерба акимат Жылыойского района будет работать по выплате средств в двух направлениях:

  • В случае если дома подлежат ремонту, выплата средств на проведение ремонта жилых домов, а также компенсации за пострадавшее имущество.
  • В случае признания домов аварийными строительство нового дома за счет государства. Второй вариант - приобретение жилья владельцам в г. Кульсары или любом населенном пункте на территории Атырауской области, а также выплата компенсации за пострадавшее имущество.


Отмечается, что в Жылыойском районе из 2920 затопленных домов от воды очищено 2906. На сегодняшний день технически обследовано 2667 жилых помещений, проведена оценка 2622 единиц жилья. Всего поступило около 3 тыс. заявок, работы по оценке продолжаются.

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