Более 100 семьям в Жылыойском районе оценили недвижимость, пострадавшую в паводках
По информации оперативного штаба по ЧС Атырауской области, шесть мобильных групп посетили дома более 100 жителей Кульсары и провели разъяснительные работы по итогам оценки ущерба и технической экспертизы имущества жителей, пострадавших от паводка.
По истечении двух дней жители Кульсары, согласные с решением оценочной комиссии могут обратиться в акимат Жылыойского района для получения помощи от государства.
Как уточняется, большинство жителей согласились с решением оценочной комиссии и предлагаемой компенсацией.
Работа мобильных групп по разъяснению итогов оценки ущерба и технической экспертизы имущества продолжается. Подомовой обход рабочей группы будет вестись до завершения всех оценочных работ компетентными специалистами.
После оглашения результатов оценки ущерба акимат Жылыойского района будет работать по выплате средств в двух направлениях:
- В случае если дома подлежат ремонту, выплата средств на проведение ремонта жилых домов, а также компенсации за пострадавшее имущество.
- В случае признания домов аварийными строительство нового дома за счет государства. Второй вариант - приобретение жилья владельцам в г. Кульсары или любом населенном пункте на территории Атырауской области, а также выплата компенсации за пострадавшее имущество.
Отмечается, что в Жылыойском районе из 2920 затопленных домов от воды очищено 2906. На сегодняшний день технически обследовано 2667 жилых помещений, проведена оценка 2622 единиц жилья. Всего поступило около 3 тыс. заявок, работы по оценке продолжаются.