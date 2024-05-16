Погоня полицейских закончилось казусом для пьяного казахстанца

62-летний житель Кызылжарского района на севере Казахстана пытался уйти от погони, но выбрал неверный маршрут. Его авто застряло в канаве, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе полиции Северо-Казахстанской области уточнили, что мужчина попытался скрыться в направлении трассы республиканского значения Челябинск – Новосибирск.

Полицейские не позволили ему выехать на оживленную автодорогу.

"Тогда нарушитель свернул на проселок в сторону свалки. Там дорогу ему пересекла канава. К счастью, машина не провалилась в нее, а зависла, зацепившись за края. Тем не менее полицейским пришлось потрудиться, извлекая водителя из салона". Пресс-служба ДП СКО

Как сообщил начальник ОП района Петр Климов, в настоящее время водитель отбывает 20 суток административного ареста.

Также выяснилось, ранее нарушитель уже лишался права управления и с тех пор не восстановил водительское удостоверение.

"Каждая поездка в нетрезвом виде – риск для жизни и здоровья всех участников дорожного движения". И. о. начальника управления МПС ДП СКО Александр Розбах

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