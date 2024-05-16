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На 95% завершена программа модернизации библиотек в Алматы

На 95% завершена программа модернизации библиотек в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 19:43 Фото: акимат Алматы
Библиотекари Алматы пройдут стажировку в Германии и Швейцарии для изучения новых подходов.

Во время рабочего объезда аким Алматы Ерболат Досаев посетил библиотеку №14 и ознакомился с новым форматом работы после ее модернизации. Сейчас в библиотеке увеличилось количество посадочных мест, созданы уютные читальные залы для индивидуальной работы, интернет-залы, отделения для людей с особыми потребностями и приобретена литература со шрифтом Брайля. Также обновлены книжный фонд и материально-технологическая база.

На 95% завершена программа модернизации библиотек в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 19:43

Фото: акимат Алматы

"Нашу библиотеку посещают в основном школьники и студенты, здесь неподалеку расположены четыре школы и два университета. После модернизации количество читателей выросло на 50%. Здесь отличные условия для занятий, огромное разнообразие литературы на разных языках, научные труды, энциклопедии", – пояснила заведующая библиотеки-филиала №14 Кундыз Набидолла.
На 95% завершена программа модернизации библиотек в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 19:43

Фото: акимат Алматы

На сегодня книжный фонд Централизованной библиотечной системы Алматы составляет более 1,3 млн книг. Специалисты уже оцифровали более 7 тыс. книг, 1300 из которых доступны в электронном читальном зале.

Аким Алматы Ерболат Досаев особо подчеркнул, что сотрудники библиотек должны постоянно расширять свои профессиональные навыки и изучать современные подходы в работе. Для этого в прошлом году в рамках Дорожной карты развития города Алматы 12 библиотекарей мегаполиса прошли успешную стажировку в Сеуле, где изучили современные подходы к библиотечному обслуживанию. В текущем году специалисты пройдут стажировку в Германии и Швейцарии.

На 95% завершена программа модернизации библиотек в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 19:43

Фото: акимат Алматы

"Международные проекты и стажировки необходимы для развития молодежного библиотечного профессионального сообщества. Сейчас в библиотеках Алматы работают порядка 400 человек, радует, что это в основном молодые кадры. В прошлом году зарплата работников сферы выросла на треть, в разы снизилась текучесть кадров. Алматинцы любят читать. Только в прошлом году  наши библиотеки посетили, как показывает система контроля, более 3 млн человек", – сказал аким города Ерболат Досаев.
На 95% завершена программа модернизации библиотек в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2024 19:43

Фото: акимат Алматы

Он также отметил, что в информационный век важно пробудить и сохранить у подрастающего поколения интерес к чтению. На решение именно этой задачи направлена трансформация библиотек.

Библиотека-филиал №14 начала свою работу в 1983 году и является частью Централизованной библиотечной системы города. В ее состав входят 28 библиотек, на сегодня в 18 из них проведена модернизация. Из них три объекта работают круглосуточно, остальные – по измененному графику: с 9:00 до 20:00, без выходных.

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