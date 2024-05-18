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В семь раз планируют снизить субсидирование зарубежной сельхозтехники в Казахстане

сельхозтехника, фото - Новости Zakon.kz от 18.05.2024 13:21 Фото: primeminister.kz
18 мая Министерство промышленности и строительства совместно с Министерством сельского хозяйства приняли документ, исключающий субсидии на зарубежную сельхозтехнику, аналоги которой производятся в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В настоящее время в стране действуют 8 заводов по производству более 15 брендов тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов разных мощностей и модификаций. По итогам 2023 года отечественные производители выпустили 5 418 тракторов на сумму 113,5 млрд тенге и 1 032 комбайна на 99,1 млрд тенге, сообщили в пресс-службе правительства.

По ранее действовавшему механизму разница в объеме субсидий на импортную и отечественную технику была в пользу зарубежных производителей. Так, на поддержку местных предприятий направлялось 28,3% из общего объема возмещения, импортных – 41,9%.

"Такой подход снижал сбыт продукции казахстанских заводов. По новому механизму доля субсидирования зарубежных производителей будет снижена почти в 7 раз – до 6,5%, при этом долю отечественных планируется довести до 63,7%", – говорится в сообщении.

Исключение субсидирования зарубежной сельхозтехники не затрагивает те позиции, производство которых не налажено в Казахстане, а именно специализированную технику по производству и уборке сахарной свеклы, хлопка, картофеля и плодоовощных культур и др. В данном случае предусмотрен норматив субсидирования на уровне 25% вне зависимости от страны производства.

"В целом, казахстанские предприятия сельхозмашиностроения в настоящее время охватывают 85-90% рынка. При этом в стране порядка 90% аграриев составляют мелкие и средние фермеры, для которых льготные лизинговые инструменты и доступная техника откроют возможность обновления машинно-тракторного парка". 

15 мая глава правительства Олжас Бектенов проверил ход весенне-полевых работ в Акмолинской области, встретился с сельхозпроизводителями и посетил птицефабрику в городе Макинск. 

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