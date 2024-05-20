Токаев принял министра иностранных дел России Сергея Лаврова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 мая принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, прибывшего в Астану для участия в заседании совета министров иностранных дел государств – членов ШОС, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, приветствуя российского дипломата, глава государства отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества.



"В ходе встречи особое внимание было уделено вопросам дальнейшего укрепления торгово-экономического сотрудничества и продвижения инвестиционно-промышленной кооперации. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую важность полноценной реализации ранее достигнутых на высшем уровне договоренностей. По его мнению, все поручения имеют стратегический характер и призваны существенно укрепить многогранные связи между двумя странами", – говорится в сообщении.

Также были обсуждены актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, взаимодействия в многосторонних форматах и интеграционных объединениях.

Ранее сообщалось, что очередное заседание совета министров иностранных дел государств – членов ШОС пройдет в столице Казахстана 21 мая.