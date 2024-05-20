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Казахстан ратифировал Договор с Узбекистаном о союзнических отношениях

Казахстан ратифировал Договор с Узбекистаном о союзнических отношениях, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 19:13 Фото: akorda.kz
Казахстан ратифировал Договор с Узбекистаном о союзнических отношениях, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о союзнических отношениях", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее депутаты Сената 25 апреля ратифицировали Договор между Казахстаном и Узбекистаном о союзнических отношениях.

Соответствующий договор был подписан главами двух государств 22 декабря 2022 года в Ташкенте.

Документ направлен на расширение сотрудничества в политической, торгово-экономической, транзитно-транспортной, энергетической, культурно-гуманитарной сферах, в области гражданской обороны и энергетики, а также предусматривает укрепление взаимодействия на международной арене.

В соответствии с положениями, стороны договора будут содействовать укреплению связей между парламентами, политическими партиями и общественными организациями двух государств. А также тесно взаимодействовать в сферах внешней политики, обороны и безопасности, в вопросах противодействия новым вызовам и угрозам безопасности, включая международный терроризм, религиозный экстремизм и сепаратизм, транснациональную организованную преступность, киберпреступность, нелегальную миграцию, торговлю людьми, незаконный оборот оружия, наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

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