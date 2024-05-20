Казахстан сможет экспортировать лекарства в страны ВТО

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 20 мая подписал закон о ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности, сообщает Zakon.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Протокола о внесении дополнения в Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности", – говорится в сообщении Акорды.

Ранее сообщалось, что протокол принят 6 декабря 2005 года в Женеве и вступил в силу 23 января 2017 года.



В настоящее время протокол ратифицировали 111 государств из 164, являющихся членами Всемирной торговой организации (ВТО).

Протокол предусматривает предоставление права странам – участницам Всемирной торговой организации без разрешения правообладателя запатентованных лекарственных средств производить лекарственные средства по принудительным лицензиям для последующего экспорта. Протоколом уточняются условия выдачи принудительных лицензий.

В частности, предусматривается, что производство лекарственных средств по принудительной лицензии для последующего экспорта осуществляется в объеме, необходимом для нужд конкретной импортирующей страны. Не допускается реэкспорт или продажа лекарственных средств в третьих странах.

