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Важный участок по пр. Кабанбай батыра полностью перекроют в Астане

Важный участок по пр. Кабанбай батыра полностью перекроют в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2024 20:46 Фото: Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны
В Астане с 22 по 24 мая по пр. Кабанбай батыра будет полностью перекрыт участок от ул. Достык до ул. Сыганак, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 мая сообщило Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны.

"В настоящее время проводятся работы по пр. Кабанбай батыра от ул. Достык до ул. Кунаева (мост над круглой площадью) (альтернативные пути – под мостом, пр. Туран, ул. Қазақ радиосы). Вместе с тем сообщаем, что с 22 по 24 мая текущего года по пр. Кабанбай батыра будет полностью перекрыт следующий участок от ул. Достык до ул. Сыганак", – говорится в сообщении.

При этом в управлении отметили, что улица Сыганак будет открыта.

Ранее сообщалось, что согласно плану производства работ по строительству LRT, по согласованию с Департаментом полиции Астаны временно изменят организацию дорожного движения по улице Сыганак.

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