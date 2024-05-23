Около миллиарда кубометров паводковой воды пустили по реке Шу

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Миллиард кубометров паводковой воды направлен в Созакский район Туркестанской области по реке Шу. Об этом стало известно Zakon.kz из сообщения Министерства водных ресурсов и ирригации за 23 мая 2024 года.

Таким образом, уточняют специалисты, министерство продолжает обеспечивать готовность к поливному сезону. "В Шардаринском водохранилище собрано 4,8 млрд кубометров воды. А ранее была достигнута договоренность с Узбекистаном о подаче 922 млн кубометров воды по каналу "Достык". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК Также отмечено, что по Туркестанской области ведутся активные ремонтные и строительные работы. "Например, идет ремонт 302-х скважин вертикального дренажа в Шардаринском районе. Также проведена очистка более 600 км каналов, находящихся в ведении предприятия". Официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева 16 мая 2024 года стало известно, что 80 млн кубометров паводковой воды, поступившей из России, направили в Камыш-Самарские озера Западно-Казахстанской области. Вода в эти озера не поступала последние 20 лет. Читайте также Неоднозначное видео в туалете: история с полицейскими Алматинской области получила продолжение Сотрудники КНБ скрутили мужчину посреди улицы в ЗКО Как сейчас выглядит размытая дамба в Атырауской области, показали в МЧС

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