Спасатели показали, как круглые сутки ликвидируют последствий паводка в Кульсары

В городе Кульсары Жылыойского района круглосуточно ведутся аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий паводка, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, ведется работа по откачке паводковых вод.

"За сутки откачано более 34 тыс. кубометров паводковых вод. Всего за весь период откачано более 6,3 млн кубометров талой воды", – отмечается в сообщении.

Военнослужащие воинских частей продолжают дезинфекцию домов и улиц.

Ранее сообщалось, что 27 мая завершены аварийно-спасательные работы по откачке паводковых вод, которые прорвали дамбу на въездной автодороге села Жалгансай.