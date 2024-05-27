Спасатели показали, как круглые сутки ликвидируют последствий паводка в Кульсары
Фото: скриншот видео
В городе Кульсары Жылыойского района круглосуточно ведутся аварийно-спасательные работы и ликвидация последствий паводка, сообщает Zakon.kz.
По информации пресс-службы МЧС РК, ведется работа по откачке паводковых вод.
"За сутки откачано более 34 тыс. кубометров паводковых вод. Всего за весь период откачано более 6,3 млн кубометров талой воды", – отмечается в сообщении.
Военнослужащие воинских частей продолжают дезинфекцию домов и улиц.
Ранее сообщалось, что 27 мая завершены аварийно-спасательные работы по откачке паводковых вод, которые прорвали дамбу на въездной автодороге села Жалгансай.
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