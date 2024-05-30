Актюбинским педагогам вручили награды

30 мая актюбинские педагоги стали обладателями наград, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы акимата Актюбинской области, награды вручили педагогам, которые во время весеннего паводка проявили коллективный дух и единение. В поздравительном выступлении руководитель управления образования Жайык Султан особо подчеркнул единство учителей, проявленное в условиях чрезвычайной ситуации. Он поблагодарил их за многолетний добросовестный труд и вклад в развитие сферы образования.

Фото: пресс-служба акимата Актюбинской области

От имени Министерства просвещения Республики Казахстан нагрудной знак "Ы. Алтынсарин" вручили 14 педагогам. Учителя школы-интерната для одаренных детей имени М. Кусаинова, которые помогли пострадавшим от паводков выпускникам школы имени Ш. Берсиева подготовиться к единому тестированию и итоговой аттестации, также не остались без наград, как и четыре школы, вошедшие в число "Лучших олимпиадных школ".

26 мая в городе Актобе популярные казахстанские исполнители также выступили в поддержку пострадавших от паводков жителей региона.