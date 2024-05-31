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Акимат района необоснованно хотел потратить более 700 млн тенге в Жамбылской области

Акимат района необоснованно хотел потратить более 700 млн тенге в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 09:36 Фото: Zakon.kz
В Жамбылской области сотрудники прокуратуры предотвратили необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 700 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Выявила нарушения в деятельности акимата Кордайского района местная прокуратура по результатам анализа в сфере бюджетного законодательства.

"Местный исполнительный орган без необходимых подтверждающих документов и без обоснований включил в расходную часть бюджета сумму, превышающую 700 млн тенге. К примеру, акиматом в графу расходов включена сумма в размере 67 млн тенге на установку люков водопровода. При этом не было обоснована экономическая целесообразность данной статьи расходов".Прокуратура Жамбылской области

По акту прокурорского надзора необоснованное расходование бюджетных средств на сумму 700 млн тенге предотвращено.

"За допущенные нарушения законности к дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц".Прокуратура Жамбылской области

Подобная ситуация произошла в феврале 2024 года. Тогда стало известно, что незаконные госзакупки на 479 млн тенге отменили прокуроры Жамбылской области.

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