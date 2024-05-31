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Экология и дороги: с кем Токаев встретился в Алматы

Акорда, Токаев, Алматы, встречи, экология, дороги, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2024 15:41 Фото: akorda.kz
В Алматы президент Казахстана принял эколога и ученого в области дорожного строительства, сообщает Zakon.kz.

По сообщению Акорды, глава государства принял ученого в области дорожного строительства и механики дорожных покрытий Багдата Телтаева Багдата Телтаева.

Встреча была посвящена обсуждению перспектив развития дорожной инфраструктуры в Алматы и стране в целом, внедрению инновационных технологий и подготовке кадров в данной области.

"Багдат Телтаев поделился успешным опытом использования в дорожном строительстве асфальтобетона с применением полимерных добавок. Апробирование показало, что данная технология обеспечивает устойчивость к образованию колеи, трещин, а также климатическим воздействиям", – указано в сообщении.

Президент выразил благодарность Багдату Телтаеву за вклад в развитие отрасли и подчеркнул важность продолжения научных исследований и внедрения передовых технологий для повышения качества и безопасности дорожной инфраструктуры. По итогам высказанных предложений Правительству и профильному министерству будут даны соответствующие поручения.

Кроме того, Токаев принял эколога, руководителя проекта ECO Network Евгения Мухамеджанова. На встрече рассмотрели вопросы формирования экологической культуры и широкого вовлечения граждан, неправительственных организаций и бизнеса в решение экологических проблем.

"Глава государства считает актуальными такие направления, как "Экохаб", "Зеленый офис", "Зеленая школа", которые предусматривают, в первую очередь, формирование культуры человека и его отношения к окружающей среде, а также сортировку и переработку бытовых отходов. Президент отметил, что широкая реализация этих начинаний может стать эффективным механизмом популяризации экокультуры", – отметили в Акорде.

Президент обратил внимание на то, что инициативы эколога перекликаются с идеологией общенациональной экологической акции "Таза Қазақстан".

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 31 мая прибыл с рабочей поездкой в Алматы. Ему презентовали новый терминал аэропорта города. 

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