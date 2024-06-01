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Мнения первых пассажиров нового терминала аэропорта Алматы

Мнения первых пассажиров нового терминала аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 12:32 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Максимальный уровень комфорта и современный дизайн – что говорили о новом международном терминале аэропорта Алматы его первые пассажиры.

Сегодня, в первый день лета, Международный аэропорт Алматы встретил своих первых пассажиров в новом международном пассажирском терминале. В 08:40 прилетели в новый международный терминал 94 пассажира рейса Лондон – Алматы авиакомпании Air Astana. И в 09:30 из нового терминала вылетел первый рейс авиакомпании Air Astana со 166 пассажирами на борту по маршруту Алматы – Доха.

Мнения первых пассажиров нового терминала аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 12:32

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Мы живем в Алматы, сегодня летим в Доху. Так мы решили поздравить своих детей с окончанием учебного года и началом летних каникул. Нам посчастливилось стать первыми пассажирами нового терминала. Ново, круто, красиво, чисто. Все так аккуратно. Много места, удобно. Большое спасибо! Надеюсь, таких мест в нашем городе будет больше, чтобы всем жителям было комфортно", – поделилась своими впечатлениями Евгения Куфельдт, пассажир рейса Алматы – Доха.

Алматинец Нурлан Мырзагул, который тоже отправился в Доху вместе с семьей, признался, что впервые вылетает за рубеж – в Катар.

"Так получилось, что с открытием второго терминала аэропорта это совпало. Аэропорт очень красивый, все нравится. Все вежливые, встречают хорошо. Очередей нет. Дизайн современный, зарубежный, европейский. Все удобно, максимально комфортно", – отметил он.
Мнения первых пассажиров нового терминала аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 12:32

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Карлос Сантос, пассажир рейса Лондон – Алматы, прилетел вместе с братьями на выходные в Алматы. Это его первая поездка в наш город, и первые впечатления получились незабываемые.

"Очень красиво, все классно, хорошо встретили. Подарили подарочки на память. Было очень приятно. Не ожидал такого гостеприимства. Меня еще так никто не встречал в аэропорту", – признался иностранный турист.

Первых пассажиров встречало руководство Международного аэропорта Алматы, акимата города и компании Air Astana.

Мнения первых пассажиров нового терминала аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 12:32

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Наше путешествие началось два года назад с закладки капсулы по случаю начала строительства нового международного пассажирского терминала президентом Республики Казахстан Токаевым Касым-Жомартом Кемелевичем. И сегодня, 1 июня 2024 года, мы, как и обещали, встречаем первые рейсы в новом терминале", – отметил президент Международного аэропорта Алматы Альп Эр Тунга Эрсой в своей приветственной речи.

Он уточнил, что сегодня в новом терминале планируется пять рейсов на прилет и четыре – на вылет.

"Планируется постепенный перевод всех международных рейсов с действующего термина в новый. Это международная практика в целях плавного интегрирования всех операционных систем. Полный перевод международных рейсов в новый терминал будет осуществлен в течение первой декады июня... Я поздравляю жителей и гостей города Алматы с завершением строительства и официальным открытием нового терминала международного аэропорта. Теперь воздушная гавань города сможет принимать до 14 млн пассажиров в год, или вдвое больше прежнего. Уже в этом году мы ожидаем увеличения пассажиропотока до 11 млн человек.
Мнения первых пассажиров нового терминала аэропорта Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2024 12:32

Фото: пресс-служба акимата Алматы

"Учитывая, что Алматы имеет 41 прямое авиасообщение и безвизовый режим с 82 странами мира. Уверен, что такое событие, как открытие международного пассажирского терминала, ознаменует новую веху в истории аэропорта", – сказал в ходе своего выступления заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров.

Что примечательно, первоначальный срок сдачи нового международного терминала планировался на конец лета 2024, но в связи со стремительно увеличивающимся пассажиропотоком и для максимального комфорта и удобства пассажирам все работы были ускорены. Так, терминал принял первые рейсы уже 1 июня.

После полного перевода всех международных рейсов в новый терминал старый терминал будет использоваться для внутренних рейсов. Также будет проведена реновация действующего терминала для полного его соответствия международным стандартам.

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