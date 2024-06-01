Уровень реки Жайык впервые пошел на спад: что происходит в Атырауской области

Паводковая ситуация стабилизировалась в Атырауской области. Жители Атырау 1 июня проводили военнослужащих и спасателей, принимавших участие в противопаводковых работах, сообщает Zakon.kz.

По информации Оперативного штаба по ЧС области, сегодня с участием главы региона Серика Шапкенова и министра по чрезвычайным ситуациям Чингиза Арынова в Атырауской области состоялась торжественная церемония проводов военнослужащих и сотрудников по чрезвычайным ситуациям, которые в течение двух месяцев принимали участие в укреплении дамб и защите берегов от паводка.

"Для борьбы с природной стихией в нашу область прибыли сотрудники воинских частей №30212, №5571, №6655, №82796 Министерства обороны РК, департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской, Актюбинской, Туркестанской, Алматинской, Кызылординской областей, города Шымкента, войсковой части №52859 Министерства по чрезвычайным ситуациям и Национальной гвардии", – говорится в сообщении.

Отмечается, что собравшиеся почтили минутой молчания память командира отделения специализированной пожарной части №1 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Атырауской области сержанта гражданской защиты Рахима Бейбарса Жалгасбаевича, погибшего при исполнении служебных обязанностей в городе Кульсары Жылыойского района.

"Ряд сотрудников, принимавших активное участие в противопаводковых работах, были награждены благодарственными письмами от имени министра по чрезвычайным ситуациям, акима области и медалями областного совета ветеранов", – говорится в пресс-релизе.

Также стало известно, что уровень р. Жайык впервые за время половодья пошел на спад.

По данным на 20:00 1 июня уровень воды в реке Жайык опустился на 1 см:

31 мая сообщалось, что защитные дамбы убирают с трассы в Атырауской области.

