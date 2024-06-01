В Бурлинском районе ЗКО приобретено жилье для семей, пострадавших от паводка

Глава государства поручил оказать всестороннюю поддержку пострадавшим от паводка жителям. В Бурлинском районе Западно-Казахстанской области приобретается жилье для 66 семей, пострадавших от паводка.

Сегодня в районе 50 семей переехали в новые квартиры. Оставшиеся 16 жителей получат квартиры в ближайшее время.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Также в Бурлинском районе ведется строительство 60 жилых домов. Согласно плану, площадь каждого дома составит 80 квадратных метров.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Многодетная мать Ляйла Жумагалиева, чья семья пострадала от паводка, переехала в новую квартиру и поблагодарила за помощь со стороны государства.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

"В результате паводка наш дом в селе Пугачев Бурлинского района пришел в негодность. По итогам комиссии договорились купить дом в г. Аксай. Переезжаем в четырехкомнатную квартиру, радости нет предела. В первую очередь благодарим нашего президента за поддержку", – сказала Ляйла Жумагалиева.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Кроме того, жителям района, пострадавшим от паводка, произведены социальные выплаты в размере 150 месячных расчетных показателей. На сегодня по Бурлинскому району на возмещение расходов на предметы быта и мебель 168 семьям выплачено 63 млн тенге.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

В рамках поручения акима Западно-Казахстанской области в настоящее время ведутся интенсивные строительные работы. По области в районах, пострадавших от паводков, строится 401 жилой дом.

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Кроме того, в Теректинском районе Западно-Казахстанской области приобретено пять домов, в Байтерекском районе – два дома. А для дачников Уральска, чьи дачные строения считаются единственным жильем, будут приобретены и построены новые дома.