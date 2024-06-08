Жители Актюбинской области активно участвуют в акции "Таза Қазақстан"

В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" во всех населенных пунктах Актюбинской области сегодня проходят субботники, в которых активно участвуют жители, сообщает Zakon.kz.

В областном центре – городе Актобе – в уборке и благоустройстве территорий приняли участие более 1000 горожан. Благодаря их усилиям было собрано 120 тонн мусора.

"Участвуя в данной акции, мы не только убираем территории от мусора, но и вместе с нашими согражданами приводим их в порядок, делаем наш город более уютным и чистым. Это важный шаг к сохранению природы и созданию комфортной среды для всех жителей", – поделился впечатлением один из участников субботника, депутат областного маслихата Бижан Калмаганбетов.

Фото: акимат Актюбинской области

К акции активно присоединились неравнодушные жители города, государственные служащие, представители областного маслихата, а также члены трудовых отрядов "Жасыл ел". Вместе они работали над благоустройством общественных пространств: центрального парка, аллеи "Влюбленных", Триатлон парка и других объектов. Это яркий пример единства и солидарности городского сообщества в деле охраны окружающей среды и благоустройства Актобе.

Фото: акимат Актюбинской области

Фото: акимат Актюбинской области