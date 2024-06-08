Лента новостей
0
Қаз
#Народный юрист #Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Жители Актюбинской области активно участвуют в акции "Таза Қазақстан"

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 14:10 Фото: акимат Актюбинской области
В рамках республиканской акции "Таза Қазақстан" во всех населенных пунктах Актюбинской области сегодня проходят субботники, в которых активно участвуют жители, сообщает Zakon.kz.

В областном центре – городе Актобе – в уборке и благоустройстве территорий приняли участие более 1000 горожан. Благодаря их усилиям было собрано 120 тонн мусора.

"Участвуя в данной акции, мы не только убираем территории от мусора, но и вместе с нашими согражданами приводим их в порядок, делаем наш город более уютным и чистым. Это важный шаг к сохранению природы и созданию комфортной среды для всех жителей", – поделился впечатлением один из участников субботника, депутат областного маслихата Бижан Калмаганбетов.
субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 14:10

Фото: акимат Актюбинской области

К акции активно присоединились неравнодушные жители города, государственные служащие, представители областного маслихата, а также члены трудовых отрядов "Жасыл ел". Вместе они работали над благоустройством общественных пространств: центрального парка, аллеи "Влюбленных", Триатлон парка и других объектов. Это яркий пример единства и солидарности городского сообщества в деле охраны окружающей среды и благоустройства Актобе.

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 14:10

Фото: акимат Актюбинской области

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 14:10

Фото: акимат Актюбинской области

субботник, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2024 14:10

Фото: акимат Актюбинской области

Читайте также

поиск детей в Свердловской области
Собаки грели и охраняли от волков: на четвертые сутки в России найдены двое детей
мошенники обманули жителей Акмолинской области
Арестован мошенник, обманувший жителей Акмолинской области
Временно перекроют дорогу от Медеу до Шымбулака
В Алматы временно перекроют дорогу от Медеу до Шымбулака
Айсулу Омарова
Актобе Актюбинская область 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
"Бред какой-то": как казахстанцы отреагировали на отмену выходного на Курбан айт
Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок
Врач рассказала, кому опасно пить томатный сок
Суд присяжных оправдал обвиняемого в многократных взятках экс-директора &quot;Казселезащиты&quot;
Суд присяжных оправдал обвиняемого в многократных взятках экс-директора "Казселезащиты"
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за &quot;В мире животных&quot;
С Николая Дроздова требуют более 45 млн тенге за съемки "В мире животных"
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: