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Законодательство РК

Петицию против ЛГБТ пропаганды рассмотрят в Казахстане

петицию против пропаганды ЛГБТ рассмотрят в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 09.06.2024 21:15 Фото: pixabay
Петиция "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК!", запущенная на официальном портале E-Petition.kz, собрала необходимое количество подписей для официального рассмотрения – 50 тыс. подписавшихся, сообщает Zakon.kz.

Теперь ее рассмотрят в Министерстве культуры и информации, срок рассмотрения – до 40 рабочих дней с момента ее регистрации.

"Министерство культуры и информации РК организует деятельность рабочей группы, включающей представителей заинтересованных сторон, государственных органов и общественных объединений. Процесс рассмотрения петиции будет проходить в соответствии с требованиями законодательства", – заявили в ведомстве.

Ранее петиция с требованием отменить перевод времени в Казахстане набрала 50 тыс. голосов.

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