Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, согласно которому казахстанцев за адмнарушения будут отправлять на общественные работы, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

Ранее министр юстиции Азамат Ескараев рассказал, что в настоящее время служба пробации совместно с акиматами уже реализует данный вид наказания в рамках уголовных правонарушений. В свою очередь проектом закона предлагается применить аналогичный механизм реализации административного взыскания в виде "привлечения к общественным работам", при этом его исполнение предлагается закрепить за акиматами.

Применение общественных работ в рамках дел об административных правонарушениях возможно по целому ряду составов с учетом сопоставимости административного взыскания с характером и степенью общественной опасности правонарушения, его последствий, личностных особенностей виновного.

"Проектом закона механизм применения "привлечения к общественным работам" предлагается осуществлять следующим образом. Виды общественных работ и перечень организаций, в которых должны исполняться общественные работы, будут определяться акиматами (по аналогии с УК РК)". Азамат Ескараев

По его словам, вместе с тем акиматы с момента поступления постановления суда вызывают правонарушителя, заполняют его личные данные, разъясняют ему права и обязанности, порядок исполнения общественных работ, направляют уведомление в организации о направлении к ним лица для выполнения общественных работ; составляют график и периодичность выполнения общественных работ, осуществляют контроль за исполнением правонарушителем общественных работ и уведомляют органы внутренних дел об уклонении лица от выполнения общественных работ.

3 апреля депутаты Парламента разработали законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях", который направлен на ужесточение ответственности за вовлечение граждан в азартные игры.

16 апреля был опубликован закон "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей", которым вводится ответственность за травлю (буллинг, кибербуллинг) несовершеннолетнего.