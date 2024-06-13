Что известно о "человеке-пауке", взобравшимся на трубы в Семее

12 июня в соцсетях появилось видео из Семея с парнем, одетым в форму "человека-паука". Он взобрался на трубы теплосетей, но его быстро "спустили" полицейские, сообщает Zakon.kz.

Пользователи шутили, что в городе наконец-то появился свой герой, но совершить добрые дела он не успел.

В пресс-службе Департамента полиции Абайской области рассказали подробности этого случая. Как оказалось, в тот момент, когда парень залез на трубы, рядом находился участковый инспектор полиции, который и попросил "супергероя" слезть с конструкции, так как переживал за его безопасность.

Выяснилось, что парню всего 16 лет.

"Полицейский Дастан Жакпанов отвез его домой и в присутствии мамы провел с ним профилактическую беседу, объяснив, что подобные игры очень опасны", – сообщили в полиции.

В 2021 году свой "человек-паук" появился в Жанаозене – мужчина мог легко подниматься по зданиям на разные этажи.