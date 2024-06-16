Токаев принес жертвоприношение на Курбан айт

Фото: Акорда

В Курбан айт, 16 июня 2024 года, президент Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан, где от его имени совершили обряд жертвоприношения, сообщает Zakon.kz.

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