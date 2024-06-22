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Законодательство РК

4 млрд тенге похитили из отдела образования Туркестанской области

деньги, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2024 10:35 Фото: Zakon.kz
В Жетысайском районе расследуют уголовное дело по хищению государственных денег в особо крупном размере. Подозревают руководителей отдела образования и бухгалтеров – 41 человек, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в областной прокуратуре, преступления совершались в период с 2021 по 2023 год.

"Следствием установлено, что руководством и бухгалтерами районного отдела образования была создана преступная схема хищения бюджетных средств путем перечисления денег сверх установленной заработной платы на свои карточные счета, а также счета своих родственников и знакомых. За период 2021-2023 гг. причиненный ущерб государству составил более 4 млрд тенге". Прокуратура Туркестанской области

Спецпрокуроры области в качестве подозреваемых признали 41 человека, а именно: двух руководителей отдела образования, одного главного бухгалтера, двух его заместителей и 36 бухгалтеров.

Бывший и нынешний руководители отдела образования района водворены в изолятор, судом санкционирован их арест.

"В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств и факта легализации (отмывания) денег и иного имущества, полученных преступным путем. Согласно ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса, иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит", – резюмировали в прокуратуре.

Проживающую в Туркестанской области женщину обязали выплатить крупную сумму за пост в социальной сети Fаcebook. 

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