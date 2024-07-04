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Экологическая инициатива "Таза Қазақстан" в Алматинской области: вместе за чистоту нашего региона

уборка мусора, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 20:10 Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
С апреля по июль в Алматинской области прошла значимая экологическая акция под названием "Таза Қазақстан". Более 611 тыс. жителей региона совместно с 8836 предприятиями и организациями активно участвовали в сборе и утилизации 20 270,4 тонн мусора, сообщает Zakon.kz.

Особое внимание было уделено озеленению и благоустройству. Было посажено 48 459 деревьев, 8659 кустарников, а также благоустроено 104 714 дворов.

В рамках акции также были очищены реки, озера и фонтаны, восстановлено 850 памятников и музеев. Задействовано 3565 единиц специальной техники. Кроме того, в акции "Посади свое дерево" приняли участие 340 тыс. школьников области.

уборка мусора, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 20:10

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

К примеру, в Жамбылском районе Алматинской области в рамках экологической акции "Таза Қазақстан" с начала 2024 года приняли участие более 7 тыс. человек, 369 предприятий, организаций и учреждений. Были очищены 100 дворов, 65 многоэтажных жилых домов, 44 частных домов, 14 парков и площадей, семь памятников исторической культуры, 211 социальных объектов, восемь объектов промышленности и бизнеса, 155 кв. м вдоль берега реки и 121 м арыка, с перевозкой девятью грузовыми транспортными средствами вывезено 15 тонн твердых бытовых отходов.

уборка мусора, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 20:10

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

А в Райымбекском районе Алматинской области с начала года в рамках акции "Таза Қазақстан" с участием 24 тыс. человек, предприятий, организаций и учреждений очищено 467 дворов, 1 тыс. частных домов, 11 парков и площадей, 42 памятника исторической культуры, объектов бизнеса, 28 700 кв. м набережной реки и арыка, 185 грузовыми транспортными средствами вывезено 310 тонн твердых бытовых отходов.

уборка мусора, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 20:10

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

В данных регионах также проведен челлендж под названием "Тазалықты сақтайық" с целью повышения экологической осведомленности жителей и поддержания чистоты в общественных местах.

уборка мусора, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2024 20:10

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Экологическая акция "Таза Қазақстан" стала примером единства и сотрудничества жителей, предприятий и организаций Алматинской области в улучшении экологической обстановки региона. Участники акции активно взялись за очистку природных территорий, сбор мусора и проведение просветительской работы по охране окружающей среды. В результате совместных усилий удалось значительно улучшить состояние природных ресурсов и повысить экологическую осведомленность общества.

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