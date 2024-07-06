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По итогам саммита Организации тюркских государств принята Карабахская декларация

Карабахская декларация, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2024 16:13 Фото: Акорда
6 июля 2024 года по итогам саммита Организации тюркских государств принята Карабахская декларация, сообщает Zakon.kz.

Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и вице-президент Турции Джевдет Йылмаз.

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