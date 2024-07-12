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В Шымкенте на 100% осуществлена интеграция всех медучреждений и аптек

В Шымкенте на 100% осуществлена интеграция всех медучреждений и аптек, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 20:55 Фото: акимат города Шымкент
В Шымкенте учетные системы 66 медицинских организаций интегрированы с медицинской информационной системой и системами Казахтелеком и "СК-Фармация".

Об этом сегодня, 12 июля, на пресс-конференции на площадке Региональной службы коммуникаций сообщила заместитель руководителя Управления здравоохранения города Шымкент Сауле Дуйсенбаева.

РСК брифинг, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 20:55

Фото: акимат города Шымкент

По ее словам, в 26 государственных и 40 частных медицинских организациях проведена полная интеграция. Для обеспечения внедрения маркировки лекарственных средств акиматом города создан штаб под председательством заместителя акима, который совместно с Управлением здравоохранения, Департаментом комитета медицинского и фармацевтического контроля, НПП "Атамекен", Департаментом госдоходов еженедельно проводил заседания по вопросам внедрения маркировки. В результате медицинские организации города в числе первых в республике закончили работы по маркировке и интеграции.

"С 1 июля 2024 года субъекты оптовой реализации лекарственных средств прекращают отпуск лекарственных средств медицинским организациям и аптекам, не внедрившим процесс прослеживаемости. То есть аптеки лишаются возможности приобретать и реализовывать лекарственные средства населению", – отметила Сауле Дуйсенбаева.
РСК брифинг, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 20:55

Фото: акимат города Шымкент

  • Важность маркировки заключается в том, что она делает обращение лекарственных средств прозрачным и предоставляет потребителю доступ к информации по качеству и безопасности отпускаемых лекарственных средств, обеспечивает индивидуальный учет каждой упаковки от производителя до пациента в медицинских организациях независимо от формы собственности. Также является одним из основных средств защиты от оборота контрафактной и фальсифицированной продукции".

Руководитель Департамента комитета медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК по г. Шымкенту Лязат Кашкымбаева подчеркнула, что в городе на 100% осуществлена интеграция всех медучреждений и аптек.

РСК брифинг, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2024 20:55

Фото: акимат города Шымкент

"Департаментом комитета медицинского и фармацевтического контроля МЗ РК по городу Шымкенту совместно с акиматом и при содействии Управления здравоохранения, Палаты предпринимателей "Атамекен", Ассоциации фармацевтических и медицинских организаций Туркестанской области "ДАМУ" ведется работа по внедрению маркировки и прослеживаемости лекарственных средств. Напомню, что постановлением правительства РК в декабре 2020 года 90 наименований лекарственных средств были включены в перечень, подлежащий маркировке с 1 июля 2022 года. При этом обязательной маркировке и прослеживаемости подлежат все лекарственные средства, произведенные начиная с 1 июля 2024 года. Сегодня в сфере обращения лекарственных средств в нашей стране осуществляют деятельность 19 отечественных товаропроизводителей. Из них в Шымкенте расположены два крупных отечественных товаропроизводителя – АО "Химфарм" и АО "Dentafill". Также в Шымкенте работают 4 дистрибьютора: АО "Химфарм", ТОО "НПО Зерде", "Atamiras.S", ТОО "AK NIET GROUP"", – отметила Лязат Рсымбековна.

Отметим, что по состоянию на 12 июля текущего года в Шымкенте 32 субъекта осуществляют деятельность в сфере оптовой реализации лекарственных средств, при этом количество складов – 38. Кроме того, 585 аптек осуществляют деятельность по розничной реализации лекарственных средств.

"Большое количество аптек, функционирующих в нашем городе, – это высокий уровень конкуренции, который обеспечивает стабильные цены на лекарственные средства по сравнению с ценами в других регионах нашей страны", – отметила спикер.

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