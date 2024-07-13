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Законодательство РК

В Шымкенте судят экс-главу управления: его задержали во время заседания акима

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон , фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2024 10:54 Фото: Zakon.kz
Суд над бывшим исполняющим обязанности руководителя Управления жилья, которого задержали во время заседания в акимате, начался в Шымкенте. Адвокаты обеспокоены, что этот факт может негативно повлиять на процесс, сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации регионального издания "Отырар", на скамье подсудимых: чиновник и предприниматель. Оба запретили журналистам снимать себя.

Чиновника обвиняют в присвоении и растрате имущества в особо крупном размере и отмывании денег. Подрядчика – в присвоении и растрате.

По данным Антикора, они присвоили деньги, которые должны были пойти на техобследование сейсмоустойчивости 216 жилых домов.

В ходе предварительного слушания, сторона защиты ходатайствовала в проведении дополнительных следственных действий. Судья запрос отклонила.

"Ходатайство адвоката с просьбой вернуть уголовное дело прокурору в соответствии со статьей 323 Уголовно-процессуального кодекса отклоняется. Постановление не подлежит обжалованию и пересмотру по ходатайству прокурора. Доказательства несогласия с постановлением могут быть включены в апелляционную жалобу".Айнель Оракбаева, судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Шымкента

Экс-чиновника задержали в феврале 2024 года. Борцы с коррупцией увели его под руки прямо во время заседания под руководством акима Габита Сыздыкбекова.

Именно этот факт, говорят правозащитники, может повлиять на ход процесса.

"Виновность для органов расследования и для прокуроров была предопределена, когда моих подзащитных, одного из них задержали на заседании у акима города. Я думаю, это нонсенс, и считаем недопустимым".Шымырбай Агабеков, адвокат посудимых

Адвокаты уверены, их подзащитные невиновны. По их словам, размер ущерба доказан не был, кроме того, были допущены процессуальные нарушения. Обвинительный акт зачитают 23 июля.

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