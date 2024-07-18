Мангистау активно продолжает участвовать в акции "Таза Қазақстан"
Экологические мероприятия собрали сотни участников, среди которых представители местных властей, общественных организаций, волонтеры, студенты, активисты и просто неравнодушные граждане.
Главная цель – привлечь внимание к вопросам экологии и необходимости бережного отношения к окружающей среде.
Фото: gov.kz
В Мунайлинском районе акция проводилась на пяти территориях района: ущелье Ыбықты сай, территория вокруг зоны отдыха "Өмір глэмпинг", окрестности озера Малая Оймаша, территория вокруг полигона твердых бытовых отходов в селе Баянды и территория полигона "Союз" в селе Баскудык.
В данной акции активно участвовали 18 учреждений района. В результате акции, в которой было задействовано более 400 человек и 18 единиц спецтехники, вывезено 36 тонн мусора.
Фото: gov.kz
Так, из урочища "Ыбыкты сай", было вывезено 8 тонн мусора, вблизи ТБО села Баянды – 3 тонны, с полигона "Союз" – 16 тонн, с берега моря – 1 тонна, вблизи озера Малая Оймаша – 8 тонн.
"Значимость проведения общенациональной кампании "Таза Қазақстан" глава государства подчеркнул в ходе выступления на ежегодной сессии Ассамблеи народа Казахстана. Президент страны обратил особое внимание на то, что состояние окружающей среды – это общая ответственность. Данная акция проводилась одновременно в пяти местах и будет продолжена в будущем".Лидер молодежи области Фазылбек Абылай
Фото: gov.kz
Следует отметить, в республиканской акции "Таза Қазақстан" на текущий период были задействованы государственные учреждения и частные организации, крестьянские хозяйства, молодежь, волонтерские и неправительственные организации, депутаты маслихатов, представители КСК, ОСИ. Всего приняли участие более 30 тыс. человек, благоустроено 49 скверов, парков, вывезено 1190 тонн мусора, посажено более 9,5 тыс. деревьев и кустарников.