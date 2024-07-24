Министр Шарлапаев проверил процесс строительства пятиэтажек в Северо-Казахстанской области

Министр Канат Шарлапаев в ходе рабочей поездки в СКО ознакомился с ходом строительства пятиэтажных жилых домов в селе Бесколь Кызылжарского района, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве промышленности и строительства РК рассказали, что завершить строительные работы планируется к декабрю 2024 года.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Генеральным подрядчиком строительства является ТОО "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ". Готовность проекта – 60%.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Площадь квартир:

однокомнатные – 44 кв.м. – 17 квартир, общая площадь 748 кв.м;

двухкомнатные – 56 кв.м. – 19 квартир, общая площадь 1 064 кв.м;

трехкомнатные – 66,3 кв.м. – 14 квартир, общая площадь 929 кв.м.

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

В настоящее время в Северо-Казахстанской области в очереди на жилье стоит 94 человек, в том числе 14 многодетные семьи. Чтобы обеспечить всех очередников квартирами, акимат района использует практику выкупа вторичного жилья. Канат Шарлапаев отметил оперативность и качество строительных работ.