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Законодательство РК

Министр Шарлапаев проверил процесс строительства пятиэтажек в Северо-Казахстанской области

Канат Шарлапаев посетил Северо-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:55 Фото: Министерство промышленности и строительства РК
Министр Канат Шарлапаев в ходе рабочей поездки в СКО ознакомился с ходом строительства пятиэтажных жилых домов в селе Бесколь Кызылжарского района, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве промышленности и строительства РК рассказали, что завершить строительные работы планируется к декабрю 2024 года.

Канат Шарлапаев посетил Северо-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:55

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Генеральным подрядчиком строительства является ТОО "Павлодарский завод "ТЕМІРМАШ". Готовность проекта – 60%.

Канат Шарлапаев посетил Северо-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:55

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Канат Шарлапаев посетил Северо-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:55

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Площадь квартир:

  • однокомнатные – 44 кв.м. – 17 квартир, общая площадь 748 кв.м;
  • двухкомнатные – 56 кв.м. – 19 квартир, общая площадь 1 064 кв.м;
  • трехкомнатные – 66,3 кв.м. – 14 квартир, общая площадь 929 кв.м.
Канат Шарлапаев посетил Северо-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:55

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

Канат Шарлапаев посетил Северо-Казахстанскую область, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2024 18:55

Фото: Министерство промышленности и строительства РК

В настоящее время в Северо-Казахстанской области в очереди на жилье стоит 94 человек, в том числе 14 многодетные семьи. Чтобы обеспечить всех очередников квартирами, акимат района использует практику выкупа вторичного жилья. Канат Шарлапаев отметил оперативность и качество строительных работ.

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